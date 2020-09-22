СМИ: Сноуден согласился выплатить США пять миллионов долларов с продаж своих мемуаров

Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден согласился выплатить американскому правительству более пяти миллионов долларов из средств, полученных с продаж книги "Личное дело" и публичных выступлений. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на судебные документы.

Как утверждают власти США, мемуары нарушают договорённости о неразглашении, которые Сноуден подписал, будучи сотрудником спецслужб. Именно поэтому в Вашингтоне считают, что имеют права на все доходы от продаж книги. По данным СМИ, за "Личное дело" Сноуден заработал 4,2 миллиона долларов. Кроме того, он получил 1,03 миллиона за 56 выступлений, на которых также разглашал секретную информацию.

Отмечается, что суд ещё не одобрил план выплат. Адвокат Сноудена уточнила, что его согласие не означает немедленного перевода средств. Сноуден намерен обжаловать судебное решение, которое установило его ответственность за разглашение сведений.