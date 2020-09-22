Вирусолог усомнился, что в России введут повторный карантин из-за коронавируса

Подъём заболеваемости в осенне-зимний период был ожидаем и вовсе не означает начало второй волны коронавирусной инфекции. Следовательно, и жёстких ограничительных мер ждать не стоит. Такое мнение высказал заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

— По крайней мере, ни руководители страны, ни Роспотребнадзор не говорят, и отмечают, что ситуация под контролем. И мне тоже так кажется. Не думаю, что будут снова введены такие ограничительные меры, хотя массовые мероприятия, очевидно, останутся под запретом, — приводит его слова "Парламентская газета".

По мнению вирусолога, первая волна вируса ещё не завершилась, а рост заболеваемости связан в первую очередь с активностью других сезонных вирусов. CoViD-19 же, отметил специалист, остался в популяции и позже может также стать сезонной болезнью.

При этом Зверев не прогнозирует большого числа пациентов в больницах, потому что врачи в целом научились разбираться и понимать, кого нужно госпитализировать, а кто может проходить лечение дома.