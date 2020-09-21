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В России разрешили клинические испытания ещё одной вакцины от коронавируса

Завершить их планируется в ноябре.

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Фото © ТАСС / Kossevova Patricie / CTK via ZUMA Press

Министерство здравоохранения России выдало разрешение на клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной в Федеральном центре научных исследований имени М.П. Чумакова РАН. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В исследованиях должно принять участие около трёх тысяч добровольцев, что соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения. После вакцинации все участники пройдут 16-дневную изоляцию в стационаре.

В России вскоре начнутся испытания живой вакцины от коронавируса

Препарат разрабатывают в институте Чумакова.

По словам генерального директора центра Айдара Ишмухаметова, завершить испытания планируется в ноябре. В ближайшее время они начнутся в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Кирове.

Напомним, ранее в гражданский оборот поступила первая партия вакцины от CoViD-19 "Спутник V". Её разработал Центр имени Гамалеи. Сейчас в РФ проходит третья фаза её клинических исследований, на которую уже набрали более 30 тысяч добровольцев. Информацию о вакцине можно узнать на официальном сайте.

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