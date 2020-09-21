В России разрешили клинические испытания ещё одной вакцины от коронавируса

Министерство здравоохранения России выдало разрешение на клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной в Федеральном центре научных исследований имени М.П. Чумакова РАН. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В исследованиях должно принять участие около трёх тысяч добровольцев, что соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения. После вакцинации все участники пройдут 16-дневную изоляцию в стационаре.

По словам генерального директора центра Айдара Ишмухаметова, завершить испытания планируется в ноябре. В ближайшее время они начнутся в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Кирове.