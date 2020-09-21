В Минздраве назвали причину смерти князя Владимира и Ярослава Мудрого

Князь Владимир и Ярослав Мудрый умерли от рака. О данной болезни знали ещё в древности. Об этом заявил главный внештатный специалист-онколог, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей Каприн в прямом эфире всероссийской акции "Неделя здоровья".

— Рак известен издревле, мы знаем, что от него ушли такие деятели России, как князь Владимир, креститель Руси, Ярослав Мудрый, об этом есть летописи, — отметил Каприн.

Каприн также рассказал ещё об одном удивительном факте. Оказалось, что курильщику нужно много лет отказа от сигарет, чтобы снизить вероятность развития рака до уровня некурящего.

— По данным Всемирной организации здравоохранения, 10 лет — рубеж, после которого курильщик снимается [из зоны риска] как курильщик, — цитирует онколога ТАСС.

Прокомментировал эксперт и вопрос народной медицины. По его словам, народные средства не помогают при лечении онкозаболеваний и даже могут ухудшить ситуацию. Также он порекомендовал отказаться от приёма БАДов при химио- и лучевой терапии.