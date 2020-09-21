В Минздраве назвали причину смерти князя Владимира и Ярослава Мудрого

Князь Владимир и Ярослав Мудрый умерли от рака. О данной болезни знали ещё в древности. Об этом заявил главный внештатный специалист-онколог, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей Каприн в прямом эфире всероссийской акции "Неделя здоровья".
— Рак известен издревле, мы знаем, что от него ушли такие деятели России, как князь Владимир, креститель Руси, Ярослав Мудрый, об этом есть летописи, — отметил Каприн.
Яд, который спасает от смерти. Неожиданный эффект пчелиных укусовУчёные обнаружили, что это вещество способно уничтожить самую страшную разновидность рака молочной железы.
Каприн также рассказал ещё об одном удивительном факте. Оказалось, что курильщику нужно много лет отказа от сигарет, чтобы снизить вероятность развития рака до уровня некурящего.
— По данным Всемирной организации здравоохранения, 10 лет — рубеж, после которого курильщик снимается [из зоны риска] как курильщик, — цитирует онколога ТАСС.
Прокомментировал эксперт и вопрос народной медицины. По его словам, народные средства не помогают при лечении онкозаболеваний и даже могут ухудшить ситуацию. Также он порекомендовал отказаться от приёма БАДов при химио- и лучевой терапии.
Ранее Лайф сообщал о том, как тренировки способны повлиять на развитие раковых опухолей.