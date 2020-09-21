Госдеп США заявил о формировании коалиции против "Северного потока — 2"

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты начали создавать коалицию, задачей которой будет помешать запуску газопровода "Северный поток — 2" . Об этом глава американской дипломатии сказал в интервью Bild.

— Мы надеемся, что строительство газопровода "Северный поток — 2" не будет завершено, мы работаем над тем, чтобы убедиться, что будет создана коалиция, чтобы помешать этому, — сказал Помпео.

Он выразил надежду, что Берлин придёт к такому же мнению. Вашингтон беспокоит то, что Германия станет зависима от российского газа.