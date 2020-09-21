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Госдеп США заявил о формировании коалиции против "Северного потока — 2"

Помпео выразил надежду, что Берлин встанет на сторону Вашингтона.

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Фото © dpa / picture-alliance

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты начали создавать коалицию, задачей которой будет помешать запуску газопровода "Северный поток — 2" . Об этом глава американской дипломатии сказал в интервью Bild.

Немецкий депутат заявила, что США угрожает Германии из-за "Северного потока — 2"

Она выступила за завершение строительства газопровода и снятие антироссийских санкций.

Мы надеемся, что строительство газопровода "Северный поток — 2" не будет завершено, мы работаем над тем, чтобы убедиться, что будет создана коалиция, чтобы помешать этому, — сказал Помпео.

Он выразил надежду, что Берлин придёт к такому же мнению. Вашингтон беспокоит то, что Германия станет зависима от российского газа.

Напомним, проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от российского побережья через Балтийское море до Германии. Против строительства выступает Вашингтон и грозит ввести новые санкции против сторонников проекта. По данным СМИ, ради спасения "Северного потока — 2" ФРГ предложила США миллиардную сделку.

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