"Наоборот, хорошо". Пашаева не испугало решение СК проверить его на аферу с квартирой

Скандально известный адвокат Эльман Пашаев знает о поручении главы СКР Александра Бастрыкина проверить юриста на аферу с квартирой. Следователям предстоит выяснить, правда ли, что Пашаев заполучил жильё фиктивной жены в Москве с помощью угроз и обмана. Экс-защитник Михаила Ефремова заявил Лайфу, что даже рад следственным действиям, но был не слишком многословен.

— Наоборот, хорошо, что решил проверить, — сказал Пашаев и отказался от более подробных комментариев, сославшись на большую занятость.