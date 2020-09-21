"Наоборот, хорошо". Пашаева не испугало решение СК проверить его на аферу с квартирой

Скандально известный адвокат Эльман Пашаев знает о поручении главы СКР Александра Бастрыкина проверить юриста на аферу с квартирой. Следователям предстоит выяснить, правда ли, что Пашаев заполучил жильё фиктивной жены в Москве с помощью угроз и обмана. Экс-защитник Михаила Ефремова заявил Лайфу, что даже рад следственным действиям, но был не слишком многословен.
— Наоборот, хорошо, что решил проверить, — сказал Пашаев и отказался от более подробных комментариев, сославшись на большую занятость.
Бастрыкин поручил проверить информацию о мошенничестве Пашаева с квартирой в МосквеОдиозному адвокату Ефремова может грозить до десяти лет за решёткой.
Лайф ещё в конце августа подробно рассказывал о том, что над Пашаевым сгущаются тучи. Если его участие в мошенничестве подтвердится, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Мы также сделали подборку о множестве скандалов, которые сопровождают юриста.