Цена нефти Brent упала ниже $41 из-за опасений второй волны коронавируса

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 4,44%, до $41,07 за баррель по состоянию на 18:41 мск. Согласно данным торговой площадки, минимальное значение цен на чёрное золото составило $40,94.

Ускорилось и падение стоимости октябрьских фьючерсов на американскую нефть марки WTI. В ходе торговой сессии цена на сырьё рухнула на 5,4%, до $38,89 за баррель.

Колебания объясняются опасениями относительно грядущего начала второй волны распространения коронавируса. Трейдеры опасаются, что новый всплеск эпидемии может оказать давление на всю мировую экономику, в том числе спрос на сырьё. Дополнительное давление на стоимость чёрного золота оказывают новости о возобновлении добычи в Ливии.