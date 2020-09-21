Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН

Словосочетание "российский Крым", вероятно, стало причиной, по которой сопредседателя Ассамблеи славянских народов полуострова Романа Чегринеца прервали, а затем и лишили слова во время выступления на Европейском региональном форуме ООН. Такое предположение высказал сам участник конференции, проходившей в формате видеосвязи. При этом основная тема форума была посвящена противодействию разжигания вражды в социальных сетях и к меньшинствам.

— Модератор форума на словах "российский Крым" меня оборвала, не дав до конца озвучить своё выступление. Скорее всего, решение принято на основании жалобы украинской стороны, — сообщил РИА "Новости" Чергинец.

Представитель российского полуострова также отметил, что по национальности является белорусом и главой белорусской общины Крыма, поэтому в своей речи также хотел обратить внимание мировой общественности на проблему распространения западными СМИ и некоторыми общественными институтами фейковых новостей и их попытками создать в Белоруссии русофобские настроения. Однако из-за прерванной речи этого сделать так и не удалось.

Как сообщал Лайф, российское посольство в Вашингтоне потребовало у властей США официальных объяснений по поводу заявления телеканала NBC о том, что Соединённые Штаты оказывают поддержку украинским подразделениям в Крыму.