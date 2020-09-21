Бастрыкин поручил проверить информацию о мошенничестве Пашаева с квартирой в Москве

Доигрался до дела? Эпатажного адвоката Эльмана Пашаева проверяют на мошенничество Скандально известный адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев может стать фигурантом уголовного дела о мошенничестве с квартирой одного из бывших клиентов. Прокуратура Москвы отменила решение следователя СКР не возбуждать дело против адвоката, поэтому теперь Пашаева должны вновь проверить на причастность к афере. В пятницу он уже провёл весь день на следственных действиях. Если его участие в мошенничестве подтвердится, ему грозит до 10 лет лишения свободы.