Бастрыкин поручил проверить информацию о мошенничестве Пашаева с квартирой в Москве

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что бывший адвокат актёра Михаила Ефремова получил квартиру в Москве в результате мошенничества. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Поручение дано руководителю столичного Главного следственного управления. Пока речь идёт о доследственной проверке. Уголовное дело "о возможных противоправных действиях Эльмана Пашаева" может быть возбуждено "при наличии оснований".
Доигрался до дела? Эпатажного адвоката Эльмана Пашаева проверяют на мошенничествоСкандально известный адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев может стать фигурантом уголовного дела о мошенничестве с квартирой одного из бывших клиентов. Прокуратура Москвы отменила решение следователя СКР не возбуждать дело против адвоката, поэтому теперь Пашаева должны вновь проверить на причастность к афере. В пятницу он уже провёл весь день на следственных действиях. Если его участие в мошенничестве подтвердится, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
— Глава ведомства поручил изучить все озвученные обстоятельства, дать им всестороннюю правовую оценку, приняв меры к восстановлению нарушенных прав, — говорится в сообщении ведомства.
Лайф ещё в конце августа подробно рассказывал о том, что над Пашаевым сгущаются тучи. Если его участие в мошенничестве подтвердится, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Мы также рассказывали о множестве скандалов, которые сопровождают юриста.