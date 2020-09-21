"Водитель в шоковом состоянии". Свидетельница рассказала Лайфу подробности жуткой аварии в Москве

Сотрудница одного из кафе на улице Остоженке в центре Москвы стала свидетельницей аварии с участием двух иномарок и пешеходов. И хотя самого момента столкновения внедорожника с людьми и стеной дома девушка не видела, но отчётливо запомнила громкий хлопок удара. Она же одна из первых вызвала на место происшествия экстренные службы и попыталась помочь раненым.

— Выбежала на улицу и увидела, что лежат три человека и из машины выходит водитель. Я набрала 112, как положено. Объяснила, что произошло, и дождалась приезда служб. Два человека были в сознании, парень был живой, но, насколько он был в сознании, я не могу сказать, поскольку он не реагировал на обращение. Водитель белой машины был в шоковом состоянии, сработали подушки безопасности, у него было разбито лицо, он был в шоке, но на ногах. Водитель чёрной машины был напуган, но без травм. Я проверила пульс у всех пострадавших, насколько можно было, попробовала с ними поговорить, — рассказала Лайфу Тина.

Второй участник аварии, водитель чёрного "мерседеса", утверждает, что виновник аварии — владелец Infinity. Якобы он проехал перед столкновением на красный свет.

— Я ехал на зелёный сигнал светофора, он ехал на красный. Я стал выезжать на Остоженку, он летел 100–120 км/ч. Он говорит — 80, какие там 80? Бьёт, и вот произошло что произошло. Нет, я не пострадал, я ехал один. Скорая приехала быстро, пострадавших увезли, — сообщил изданию "Подъём" Александр.