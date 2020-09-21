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"Неудачница года". Коронавирусный плен Риты Дакоты в Турции может продлиться долгие месяцы

Больше всего исполнительница переживает из-за разлуки с трёхлетней дочкой.

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Фото © Instagram / ritadakota

Певица Рита Дакота, которая застряла в Турции из-за положительного теста на коронавирус, рассказала, что её "заточение" в Кемере может продлиться долгие месяцы. Длительность непредвиденного отдыха будет зависеть от результатов следующих анализов.

Если тест снова будет положительным, я застряла в чужой стране на долгие месяцы без трёхлетнего ребёнка. Я [упущу] всю свою работу, все концерты и съёмки. Мне надо готовиться, репетировать шоу, там одних только съёмок "задника" на полтора месяца работы, репетиций миллион, — посетовала певица в "Инстаграме" и в шутку назвала себя неудачницей года.

Впрочем, позже Дакота сообщила, что в её ситуации наметился просвет — повторный тест на коронавирус оказался отрицательным. Теперь исполнительнице предстоит сдать третий анализ. От его результатов будет зависеть, сможет ли россиянка в ближайшем будущем выехать на родину к ребёнку.

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