Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Спасибо за евросезон". Фанаты "Динамо" обратились к команде после позора в ЛЕ

Таким образом болельщики выразили своё недовольство игрокам из-за вылета из Лиги Европы.

153

Фанаты московского "Динамо" подготовили яркий перформанс, которым "поблагодарили" команду за вылет из Лиги Европы. Баннеры со словами "ожидание и реальность" и "спасибо за евросезон" болельщики достали, когда игроки выходили на поле.

Видео © Life

Напомним, "Динамо" спустя пять лет получило право сыграть в Лиге Европы. В квалификации бело-голубые проиграли "Локомотиву" из Тбилиси, который является худшей по рейтингу командой в турнире.

Вылет динамовцев взорвал все социальные сети, а главному тренеру Кириллу Новикову стали пророчить увольнение.

Выбор редакции