"Спасибо за евросезон". Фанаты "Динамо" обратились к команде после позора в ЛЕ

Фанаты московского "Динамо" подготовили яркий перформанс, которым "поблагодарили" команду за вылет из Лиги Европы. Баннеры со словами "ожидание и реальность" и "спасибо за евросезон" болельщики достали, когда игроки выходили на поле.
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Напомним, "Динамо" спустя пять лет получило право сыграть в Лиге Европы. В квалификации бело-голубые проиграли "Локомотиву" из Тбилиси, который является худшей по рейтингу командой в турнире.
Вылет динамовцев взорвал все социальные сети, а главному тренеру Кириллу Новикову стали пророчить увольнение.
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