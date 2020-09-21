Плющенко не у дел. Самая сильная фигуристка России всё ещё с Тутберидзе, и это не Медведева

В прошлом году мир увидел в действии супертрио школы Тутберидзе: Александра Трусова, Алёна Косторная и Анна Щербакова победили абсолютно на всех этапах Гран-при, а затем разыграли между собой медали финала. Та же история повторилась на чемпионате России и на Евро. Равных ТЩК просто не было и нет до сих пор. Вот только никакого трио больше не существует. Трусова и Косторная по очереди соблазнились на предложения лучшей жизни в академии Плющенко. Верной Тутберидзе осталась только Щербакова. И, даже несмотря на наличие Валиевой и возвращение Медведевой, сейчас именно Анна — главный актив "Хрустального".

На контрольных прокатах сборной России именно Щербакова оставила наиболее цельные впечатления своими программами. На первом этапе Кубка России в Сызрани (теперь это, кроме шуток, главный турнир вселенной) она, конечно, была явным фаворитом, даже если бы Евгения Медведева не стала сниматься. Итог — первое место и 40 баллов отрыва от ближайшей конкурентки.

В короткой программе, которую Анна катает под композицию O Doux Printemps D’autrefois в исполнении Джошуа Белла, она собрала рекордные для себя баллы — 82,13.

Такие мощные оценки были удивительны на фоне не совсем идеального проката: недокруты на повторе увидела даже сама спортсменка, откровенно поморщившись, глядя в монитор. И пока все вокруг недоумевали, за что вдруг двукратной чемпионке России откровенно завышают баллы, Щербакова вышла к журналистам и абсолютно спокойно признала проблемы дебютного соревновательного проката сезона.

Мне понравилось, как я ехала весь прокат, за исключением финального каскада. Его я сделала намного хуже, чем на разминке. Этим моментом я очень недовольна, всё-таки это главная часть моей программы. Поэтому хотелось бы в следующий раз кататься только лучше и не допускать таких ошибок Анна Щербакова Двукратная чемпионка России

В произвольной программе всё вышло тоже не совсем идеально: степ-аут на двойном акселе и ошибка в каскаде тройной флип — тройной сальхов. Но это всё иголки в стоге сена, потому что в целом прокат Щербаковой, конечно, был очень сильным. Тройной флип — тройной тулуп, тройной лутц — тройной риттбергер и чистый четверной флип под инструментальную версию композиции Secrets группы One Republic — это выглядит очень солидно, даже с оговоркой на самое начало сезона.

246,40 балла по сумме двух прокатов — это всего на один балл меньше мирового рекорда Алёны Косторной, установленного в декабре 2019 года в Турине. Однако сможет ли сама Алёна выдать нечто подобное на ближайшем этапе Кубка России? Пока это большой вопрос, учитывая, что на контрольных прокатах у действующей чемпионки Европы не была готова даже произвольная программа. По поводу Трусовой тот же вопрос, что был и на протяжении всего прошлого сезона: сколько именно четверных она сможет стабильно приземлить? От этого будет зависеть всё.

Прошлый сезон Трусова по меркам трио провалила: чаще была третьей, хотя хотела, конечно, оказаться на первой строчке. Косторная, напротив, на главных стартах была сильнейшей. Однако обе по разным причинам решили покинуть "Хрустальный", чтобы двигаться дальше. На этом фоне самой стабильной по всем фронтам оказалась именно Щербакова: и тренера не поменяла, и прыжки сохранила, и дважды подряд в блестящем стиле выиграла чемпионат России.

Из этого нового поколения гениальных фигуристок она кажется самой правильной. Помните, как Трусова в разгар пандемии застряла в Египте, а по возвращении прыгала аксели на улице, несмотря на карантин? Косторную за дерзкое интервью с наездом на бывший тренерский штаб, да и вообще за всю эту историю с уходом от Тутберидзе не пнул только ленивый. А вспомните такую же историю про Щербакову? Их просто нет.

Каждое интервью Анны похоже на выверенную до мелочи речь, которую минимум неделю готовили лучшие пиарщики страны. Хотя даёт она их сразу после выхода со льда, когда мозг ещё кипит от физической нагрузки, а тело банально не может "отдышаться". В Сызрани журналисты изо всех сил пытались вытащить из Щербаковой мощную цитату, но всё безуспешно. Про уход Трусовой и Косторной? Отношения нормальные.

У нас были хорошие отношения, но скорее в тренировочной среде, мы никуда на выходных вместе особо не ездили. И они сохранились, на контрольных прокатах в раздевалке мы были рядом, нормальное общение, никаких проблем. Никаких изменений из-за произошедшего не было. Между нами нет напряжения, общаемся так же Анна Щербакова

Про возвращение Медведевой? Удивилась, как и все.

Я абсолютно не ожидала увидеть Женю на тренировке, никаких предпосылок в моей голове не было, такой же шок, как у всех. Но с Женей мы уже много лет катались, так что обстановка привычная, работаем так же, как и раньше. Обидно ли, что она не приехала в Сызрань? У неё свой график подготовки к соревнованиям, думаю, они сами с тренером решат Анна Щербакова