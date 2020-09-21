VAR тащит "Зенит", "Бавария" снова громит, а самый дорогой вратарь мира жёстко ошибается. Вся жара в мировом футболе

И снова судейские скандалы в РПЛ

Кажется, что ни один тур Российской премьер-лиги не обходится без судейского скандала. На этот раз всё произошло в матче "Урал" — "Зенит". В самом начале игры Артём Дзюба забил гол из очевидного офсайда. Судья сначала отменил гол, а после подсказки и VAR чудесным образом его засчитал. У пользователей Сети это вызвало бурю эмоций и обсуждений.

Из интересного стоит отметить и финт Николы Влашича, который шикарно обвёл троих игроков "Уфы". Хорват как будто не знает, что магия вне Хогвартса запрещена.

А ещё в РПЛ созрела первая тренерская отставка. И нет, это не Кирилл Новиков, который вылетел с "Динамо" из Лиги Европы. Это Дмитрий Гунько. "Химки" за восемь туров заработали всего три очка... Зато у нас теперь два лидера — "Зенит" и "Спартак", у которых по 17 очков. Правда, петербуржцы имеют преимущество перед москвичами по разнице забитых и пропущенных голов.

Удачный дебют Пирло в Серии А

Главным событием в чемпионате Италии стал тренерский дебют Андреа Пирло. "Ювентус", который легендарный итальянский футболист возглавил в августе, разгромил "Самподорию" (3:0). Один из голов забил, конечно, Криштиану Роналду.

— Потребуется время, чтобы совместить все мои идеи. Я не хочу просто копировать чьи-то идеи, у меня есть свои. Я хочу взять что-то от команд, которые меня вдохновляли, — сказал Пирло после игры. — У нас было не так много времени, так как предсезонка началась поздно, многие разъехались по сборным. У нас был только один товарищеский матч, но старт сезона получился хорошим. Мы продолжим работать.

Что касается Алексея Миранчука и его дебюта в Серии А, то он откладывается. Матч между "Аталантой" и "Лацио" был перенесён на более поздний срок.

Позорный ляп вратаря в АПЛ

Самый богатый вратарь в мире, но вместе с тем и самый обсуждаемый игрок "Челси" вновь дал повод о себе говорить. Кепа нелепо привёз гол в свои же ворота в матче против "Ливерпуля". Кажется, что терпения у Романа Абрамовича уже нет и замену ему активно ищут...

Kepa, el arquero de los 80 millones de Euros que el Chelsea compró.pic.twitter.com/tIdCWMuHTj — Apuesta los 365 días del año (@Apuestalos365) September 20, 2020

Сама встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Юргена Клоппа.

Ну, конечно, главной новостью в АПЛ стало возвращение Гарета Бейла в "Тоттенхэм". Мадридский "Реал", где последние годы не находилось места валлийцу, отдал футболиста в аренду до конца сезона.

Мощь "Баварии"

"Бавария" круто начала сезон, разгромив "Шальке" со счётом 8:0. Кажется, что и в этом сезоне будет не остановить мюнхенскую машину. Правда, двигаться к новым вершинам "Бавария" будет без Тьяго Алькантара, который после семи лет в Мюнхене перебирается в Ливерпуль.

Für immer dankbar, @fcbayern ! Bayern wird immer ein Stück Heimat für mich sein. #MiaSanMia ❤️ pic.twitter.com/aFlWADLvFQ — Thiago Alcantara (@Thiago6) September 18, 2020