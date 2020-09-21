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Евросоюз не смог принять санкции против Белоруссии. Помешала одна страна

Глава европейской дипломатии заверил, что сделает всё возможное, чтобы добиться этих ограничений.

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Фото © EPA

Главы МИД стран — членов Евросоюза не согласовали санкционный список из официальных лиц Белоруссии. Помешала единогласию позиция Кипра: страна требует ввести санкции в отношении Турции. Об этом заявил верховный представитель союза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС.

Не секрет ни для кого, что нет единогласия, потому что одна страна не участвует в консенсусе. Очевидно, что нам нужен Кипр для единогласия, это факт. Нам нужно единогласие. Кипр не против санкций против Белоруссии, но считает, что санкции нужны и против Турции, — сказал дипломат.

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Глава европейской дипломатии понял, что оговорился, когда услышал смешки в зале.

Боррель отметил, что понимает позицию Кипра, однако Турция не стремится менять своё поведение в Средиземном море. Теперь лидеры Евросоюза ждут саммита, который пройдёт 24–25 сентября, чтобы вновь обсудить вопрос санкций.

Как отметил Боррель, он надеется на скорое согласование санкционного списка. В противном случае, уверен дипломат, Евросоюз может подорвать доверие к себе со стороны мирового сообщества.

Рассказал политик и о завтраке с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, который состоялся перед заседанием совета. По его словам, ЕС не хочет вмешиваться во внутренние дела страны, однако активно призывает власти Белоруссии к диалогу и повторному проведению президентских выборов.

Напомним, санкции против Белоруссии рассматриваются в Евросоюзе в связи с результатами выборов в республике, которые состоялись 9 августа. Тогда с результатом 80,1% голосов победил действующий президент республики Александр Лукашенко. Жители страны встретили эту новость протестами, во время которых силовики жестоко задерживают мирных жителей. В ЕС потребовали прекратить насилие и отказались признавать результаты выборов.

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