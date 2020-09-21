Белорусскую оппозиционерку Колесникову оставили под арестом

Партизанский районный суд Минска отклонил жалобу на арест члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой. Она останется под стражей до 8 ноября.

— Жалобу защитников Колесниковой Марии Александровны на применение постановления о заключении под стражу 8 сентября 2020 года оставить без удовлетворения, — объявила решение судья.

Как уже писал Лайф, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции была арестована по подозрению в призывах к захвату власти. Мария Колесникова раскрыла подробности её задержания. Оппозиционерка утверждает, что сотрудники спецслужб пытались выдворить её за пределы страны, надели мешок на голову и угрожали физической расправой.