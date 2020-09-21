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Белорусскую оппозиционерку Колесникову оставили под арестом

Она стала фигуранткой уголовного дела о призывах к захвату власти.

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Мария Колесникова. Фото © Instagram / kalesnikava

Партизанский районный суд Минска отклонил жалобу на арест члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой. Она останется под стражей до 8 ноября.

Жалобу защитников Колесниковой Марии Александровны на применение постановления о заключении под стражу 8 сентября 2020 года оставить без удовлетворения, — объявила решение судья.

Белорусскую оппозиционерку Колесникову перевели в следственную тюрьму

Ранее координатор штаба Виктора Бабарико находилась в следственном изоляторе временного содержания в Минске.

Как уже писал Лайф, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции была арестована по подозрению в призывах к захвату власти. Мария Колесникова раскрыла подробности её задержания. Оппозиционерка утверждает, что сотрудники спецслужб пытались выдворить её за пределы страны, надели мешок на голову и угрожали физической расправой.

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