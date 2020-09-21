За 200 метров до ДТП на Остоженке певец Эллей ещё раз промчал на "красный, переходящий в зелёный"

За несколько сотен метров до перекрёстка в центре Москвы, где певец Эллей протаранил пешеходов, он промчал ещё на один "красный, переходящий в зелёный".

Всего же, по данным источника Лайфа, Infiniti музыканта попадал до этого в три ДТП и "заработал" четыре штрафа, в основном за превышение скорости.

Напомним, на улице Остоженке легковой автомобиль Infiniti протаранил трёх человек на тротуаре. Момент аварии попал на видео. Обошлось без жертв, но три человека пострадали: у них травмы позвоночника и головы, переломы рёбер, ног и таза, у одной из женщин ампутация лодыжки.