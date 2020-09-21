За несколько сотен метров до перекрёстка в центре Москвы, где певец Эллей протаранил пешеходов, он промчал ещё на один "красный, переходящий в зелёный".
Всего же, по данным источника Лайфа, Infiniti музыканта попадал до этого в три ДТП и "заработал" четыре штрафа, в основном за превышение скорости.
Напомним, на улице Остоженке легковой автомобиль Infiniti протаранил трёх человек на тротуаре. Момент аварии попал на видео. Обошлось без жертв, но три человека пострадали: у них травмы позвоночника и головы, переломы рёбер, ног и таза, у одной из женщин ампутация лодыжки.
Остановила стена. Лайф публикует фото с перекрёстка, где рэпер протаранил трёх человек на тротуареСудя по этим снимкам, прохожие получили очень серьёзные травмы.
Владельцем и водителем Infiniti оказался начинающий певец Эллей (под таким псевдонимом он выступает). Музыкант рассказал Лайфу, что проехал на красный сигнал светофора, "переходящий в зелёный". Как видно на кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, сегодня он проскакивал так проезжую часть не один раз.
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За 200 метров до ДТП на Остоженке певец Эллей ещё раз промчал на "красный, переходящий в зелёный"
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