Путин с октября поднял зарплату судьям

Президент Владимир Путин подписал указ о повышении судейских окладов на 3% с 1 октября 2020 года. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации. Индексация коснётся судей Конституционного и Верховного судов, федеральных судов общей юрисдикции, а также арбитражных и мировых судов.

Решение обусловлено обеспечением "социальных гарантий" российским судьям, а также принято в целях "полного и независимого осуществления правосудия".

Напомним, что зарплаты бюджетников также проиндексируют с 1 октября. Повышение коснётся работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений, федеральных госорганов и гражданских служащих воинских частей.