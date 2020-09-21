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Путин с октября поднял зарплату судьям

В этом году индексация составит 3%, а в октябре 2019 года оклады судей выросли на 4,3%.

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Фото © Pixabay

Президент Владимир Путин подписал указ о повышении судейских окладов на 3% с 1 октября 2020 года. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации. Индексация коснётся судей Конституционного и Верховного судов, федеральных судов общей юрисдикции, а также арбитражных и мировых судов.

Решение обусловлено обеспечением "социальных гарантий" российским судьям, а также принято в целях "полного и независимого осуществления правосудия".

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Напомним, что зарплаты бюджетников также проиндексируют с 1 октября. Повышение коснётся работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений, федеральных госорганов и гражданских служащих воинских частей.

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Наиболее требовательными в этом вопросе оказались женщины.

Вместе с тем Минфин ранее объявил о сокращении расходов на зарплаты чиновникам в 2021 году. Предполагается оптимизация на 10% "незащищённых" статей расходов в бюджете и сокращение ассигнований на 927 миллиардов рублей в 2021 году, на 970 миллиардов — в 2022-м и около 900 миллиардов — в 2023-м.

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