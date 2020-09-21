Уходили от погони. Момент страшного ДТП с пятью погибшими в Иркутской области попал на видео

В Сети появились кадры жуткой автомобильной аварии на федеральной трассе в Усольском районе Иркутской области. На записи регистратора одного из грузовиков видно, как внезапно перед ним на большой скорости с правой обочины выскакивает Toyota Cresta. Водитель, вероятно, не справился с управлением и машина начала неконтролируемый манёвр в сторону полосы встречного движения. Как раз в этот момент навстречу иномарке двигался другой грузовик.

В результате сильнейшего удара легковушку целиком подмяло под большегрузный автомобиль. При этом оказалась сильно повреждена и кабина фуры. У находившихся внутри "тойоты" не было шансов спастись — водитель и четверо его пассажиров погибли на месте.

Как пояснили в региональном управлении МВД, авария произошла после того, как водитель иномарки отказался выполнять требования полиции остановиться и решил уйти от погони.

— Экипаж ГИБДД, несущий службу на автодороге Р255 "Сибирь", заметил иномарку, следующую на высокой скорости со стороны населённого пункта Большая Елань. Водитель легкового автомобиля проигнорировал требование инспектора об остановке и попытался скрыться, неоднократно совершая опасные манёвры и создавая своими действиями реальную угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения. При обгоне грузовика машина выехала на обочину, в результате чего транспортное средство потеряло управление и его вынесло на полосу для встречного движения, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.