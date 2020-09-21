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Уходили от погони. Момент страшного ДТП с пятью погибшими в Иркутской области попал на видео

На кадрах видно, как легковушка на огромной скорости "выныривает" с правой обочины на полосу встречного движения.

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В Сети появились кадры жуткой автомобильной аварии на федеральной трассе в Усольском районе Иркутской области. На записи регистратора одного из грузовиков видно, как внезапно перед ним на большой скорости с правой обочины выскакивает Toyota Cresta. Водитель, вероятно, не справился с управлением и машина начала неконтролируемый манёвр в сторону полосы встречного движения. Как раз в этот момент навстречу иномарке двигался другой грузовик.

В результате сильнейшего удара легковушку целиком подмяло под большегрузный автомобиль. При этом оказалась сильно повреждена и кабина фуры. У находившихся внутри "тойоты" не было шансов спастись — водитель и четверо его пассажиров погибли на месте.

Как пояснили в региональном управлении МВД, авария произошла после того, как водитель иномарки отказался выполнять требования полиции остановиться и решил уйти от погони.

Экипаж ГИБДД, несущий службу на автодороге Р255 "Сибирь", заметил иномарку, следующую на высокой скорости со стороны населённого пункта Большая Елань. Водитель легкового автомобиля проигнорировал требование инспектора об остановке и попытался скрыться, неоднократно совершая опасные манёвры и создавая своими действиями реальную угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения. При обгоне грузовика машина выехала на обочину, в результате чего транспортное средство потеряло управление и его вынесло на полосу для встречного движения, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В жуткой аварии в Иркутской области погибло пять человек. Машину разорвало

Водитель не справился с управлением. Шансов выжить у него и пассажиров не было.

Ранее Лайф публиковал видео с ДТП в самом центре Москвы, где внедорожник после столкновения с иномаркой влетел в прохожих. За рулём Infiniti был начинающий певец Эллей.

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