Дочь Успенской ответила автору скандального видео, на котором она босиком ходит по улице

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина резко высказалась в сторону актрисы Екатерины Мельник, которая ранее опубликовала видео со странным поведением девушки. На это обратил внимание портал "Дни.ру".

— Лично для меня самое страшное во всём этом происшествии с Екатериной Мельник — это то, что в её лице я увидела собственную мать... Моложавую женщину с искусственной мимикой, которая высмеивает чужую боль, — написала Плаксина.

Также Татьяна вспомнила о переломе челюсти, который она получила несколько лет назад. Как заявила тогда Любовь Успенская, её дочь упала с велосипеда в Коста-Рике. После этого девушка проходила лечение в Словении и Швейцарии, однако сама она уверена, что большая часть операций ей лишь навредила.

— На меня будто наехали грузовиком, а потом ещё издевались морально и физически, высмеивали мою боль, делали ненужные операции, которые потом пришлось исправлять, гоняли по ребцентрам и психушкам, где меня закалывали, травили и всячески издевались, не позволяя моим переломам исцеляться и высасывая из меня оставшиеся жизненные силы, — пожаловалась Плаксина.

Также девушка осудила всех, кто издевается над ней "ради собственного хайпа", и назвала работников шоу-бизнеса сатанистами.