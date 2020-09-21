Дочь Успенской ответила автору скандального видео, на котором она босиком ходит по улице

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина резко высказалась в сторону актрисы Екатерины Мельник, которая ранее опубликовала видео со странным поведением девушки. На это обратил внимание портал "Дни.ру".
— Лично для меня самое страшное во всём этом происшествии с Екатериной Мельник — это то, что в её лице я увидела собственную мать... Моложавую женщину с искусственной мимикой, которая высмеивает чужую боль, — написала Плаксина.
Также Татьяна вспомнила о переломе челюсти, который она получила несколько лет назад. Как заявила тогда Любовь Успенская, её дочь упала с велосипеда в Коста-Рике. После этого девушка проходила лечение в Словении и Швейцарии, однако сама она уверена, что большая часть операций ей лишь навредила.
— На меня будто наехали грузовиком, а потом ещё издевались морально и физически, высмеивали мою боль, делали ненужные операции, которые потом пришлось исправлять, гоняли по ребцентрам и психушкам, где меня закалывали, травили и всячески издевались, не позволяя моим переломам исцеляться и высасывая из меня оставшиеся жизненные силы, — пожаловалась Плаксина.
Также девушка осудила всех, кто издевается над ней "ради собственного хайпа", и назвала работников шоу-бизнеса сатанистами.
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Напомним, видео с Татьяной Плаксиной появилось в Сети 18 сентября. На кадрах, снятых в Лос-Анджелесе, девушка блуждает по улице босиком, заглядывает в окна кафе, а затем садится прямо на дорогу и принимает йогическую позу.