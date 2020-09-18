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Очевидцы сняли пугающее видео, как босая дочь Успенской бродит по улице в неадекватном состоянии

Возможно, девушке необходима помощь.

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Фото © Instagram / uspenskayalubov_official, Скриншот © Instagram / melnikekaterinaofficial

30-летняя Татьяна Плаксина уехала в США к отцу после скандала с мамой. При этом в её соцсетях стали появляться странные посты и пугающие ролики, например с рассуждениями о дьяволе. Теперь же девушку заметили на улицах Лос-Анджелеса, и её поведение снова вызвало большое беспокойство.

Видео © Instagram / melnikekaterinaofficial

Татьяна бродила босая, заглядывала в витрины кафе, пыталась заниматься йогой прямо на тротуаре и садилась на дорогу. Состояние девушки казалось не совсем адекватным. Возможно, наследнице звезды требуется помощь.

Фото © Instagram / pacha_tati

Фото © Instagram / pacha_tati

Сидим на Сансет-бульваре, и вот дочка Успенской ходит по улицам и странные вещи делает

автор ролика

Фото © Instagram / pacha_tati

Фото © Instagram / pacha_tati

Напомним, в 2018 году во время отдыха в Коста-Рике Татьяна упала с велосипеда и сломала челюсть. Девушка перенесла несколько операций, но оставляло желать лучшего не только её физическое состояние, но и моральное. По словам Любови Успенской, дочка тогда впала в депрессию. Также "королева шансона" не единожды заявляла, что её наследница употребляет запрещённые вещества.

Дочь Успенской решила окончательно разочаровать мать, превратив свой Instagram в журнал для взрослых

Девушка пробует всё новые способы самовыражения.

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