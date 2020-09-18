30-летняя Татьяна Плаксина уехала в США к отцу после скандала с мамой. При этом в её соцсетях стали появляться странные посты и пугающие ролики, например с рассуждениями о дьяволе. Теперь же девушку заметили на улицах Лос-Анджелеса, и её поведение снова вызвало большое беспокойство.
Видео © Instagram / melnikekaterinaofficial
Татьяна бродила босая, заглядывала в витрины кафе, пыталась заниматься йогой прямо на тротуаре и садилась на дорогу. Состояние девушки казалось не совсем адекватным. Возможно, наследнице звезды требуется помощь.
Сидим на Сансет-бульваре, и вот дочка Успенской ходит по улицам и странные вещи делает
Напомним, в 2018 году во время отдыха в Коста-Рике Татьяна упала с велосипеда и сломала челюсть. Девушка перенесла несколько операций, но оставляло желать лучшего не только её физическое состояние, но и моральное. По словам Любови Успенской, дочка тогда впала в депрессию. Также "королева шансона" не единожды заявляла, что её наследница употребляет запрещённые вещества.
WOW-stars
Очевидцы сняли пугающее видео, как босая дочь Успенской бродит по улице в неадекватном состоянии
сегодня в 12:10
Дочь Успенской решила окончательно разочаровать мать, превратив свой Instagram в журнал для взрослых
вчера в 12:36
Любовница Тарзана сделала тест на беременность и доказала их роман интимным видео
вчера в 11:16