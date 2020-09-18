Очевидцы сняли пугающее видео, как босая дочь Успенской бродит по улице в неадекватном состоянии

30-летняя Татьяна Плаксина уехала в США к отцу после скандала с мамой. При этом в её соцсетях стали появляться странные посты и пугающие ролики, например с рассуждениями о дьяволе. Теперь же девушку заметили на улицах Лос-Анджелеса, и её поведение снова вызвало большое беспокойство.

Видео © Instagram / melnikekaterinaofficial

Татьяна бродила босая, заглядывала в витрины кафе, пыталась заниматься йогой прямо на тротуаре и садилась на дорогу. Состояние девушки казалось не совсем адекватным. Возможно, наследнице звезды требуется помощь.

Фото © Instagram / pacha_tati

Сидим на Сансет-бульваре, и вот дочка Успенской ходит по улицам и странные вещи делает автор ролика

Фото © Instagram / pacha_tati