Дочь Успенской решила окончательно разочаровать мать, превратив свой Instagram в журнал для взрослых

30-летняя Татьяна Плаксина, после конфликта со звёздной матерью сбежавшая в Штаты к отцу, всё больше времени уделяет соцсетям. Так, в её инстаграм-аккаунте снова появилась череда откровенных фото, где наследница "королевы шансона" демонстрирует свою фигуру и физическую подготовку.
Девушка снялась в чёрном боди, которое позволяло похвастаться бюстом и бёдрами. На одном из кадров Татьяна приняла соблазнительную позу, эффектно выгнув спину. На другом — продемонстрировала шпагат, выполнив стойку на руках. Дочка звезды не только пишет картины, но и поддерживает тело в отличной форме, увлекаясь йогой.
А перед этим девушка показала подписчикам несколько страстных селфи. Она лежала, подняв над собой телефон и снимая грудь крупным планом. Комментарии к фото Татьяна предпочла закрыть.
Ранее Татьяна уже шокировала своими эксцентричными постами не только подписчиков, но и свою родительницу. Любовь Успенская писала дочери на эмоциях: "Ты что, с ума сошла? Что ты выставляешь, у тебя крыша поехала". В ответ на что та попросила понимания. Напомним, что ранее наследница звезды выдвигала в адрес матери ряд обвинений, вплоть до того, что "королева шансона" даже пыталась её убить.
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