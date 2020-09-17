Дочь Успенской решила окончательно разочаровать мать, превратив свой Instagram в журнал для взрослых

30-летняя Татьяна Плаксина, после конфликта со звёздной матерью сбежавшая в Штаты к отцу, всё больше времени уделяет соцсетям. Так, в её инстаграм-аккаунте снова появилась череда откровенных фото, где наследница "королевы шансона" демонстрирует свою фигуру и физическую подготовку.

Фото © Instagram / pacha_tati

Девушка снялась в чёрном боди, которое позволяло похвастаться бюстом и бёдрами. На одном из кадров Татьяна приняла соблазнительную позу, эффектно выгнув спину. На другом — продемонстрировала шпагат, выполнив стойку на руках. Дочка звезды не только пишет картины, но и поддерживает тело в отличной форме, увлекаясь йогой.

Фото © Instagram / pacha_tati

А перед этим девушка показала подписчикам несколько страстных селфи. Она лежала, подняв над собой телефон и снимая грудь крупным планом. Комментарии к фото Татьяна предпочла закрыть.

Фото © Instagram / pacha_tati