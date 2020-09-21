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Остановила стена. Лайф публикует фото с перекрёстка, где рэпер протаранил трёх человек на тротуаре

Судя по этим снимкам, прохожие получили очень серьёзные травмы.

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Фото © LiFE

Фото © LiFE

Три пешехода пострадали в центре Москвы, где на пересечении Померанцева переулка и улицы Остоженки рэпер на "инфинити" допустил аварию и вылетел на тротуар.

Фото © LiFEФото © LiFE

Фото © LiFE

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На кадрах Лайфа видно, что три человека лежат прямо на асфальте. Прохожие в ожидании медиков подложили им под головы сумки, очевидно, призывая не шевелиться. Когда скорая помощь прибывает, пострадавших укладывают на носилки. Судя по кадрам с места ЧП, люди получили очень серьёзные травмы.

За рулём протаранившего людей Infiniti был певец Эллей. Он рассказал Лайфу, как произошло ДТП

Музыкант тоже пострадал.

Сам момент аварии попал на видео. Камера сняла, что белый кроссовер под управлением Эллея двигался на высокой скорости. После удара водитель не справился с управлением.

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