Остановила стена. Лайф публикует фото с перекрёстка, где рэпер протаранил трёх человек на тротуаре

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Три пешехода пострадали в центре Москвы, где на пересечении Померанцева переулка и улицы Остоженки рэпер на "инфинити" допустил аварию и вылетел на тротуар.

На кадрах Лайфа видно, что три человека лежат прямо на асфальте. Прохожие в ожидании медиков подложили им под головы сумки, очевидно, призывая не шевелиться. Когда скорая помощь прибывает, пострадавших укладывают на носилки. Судя по кадрам с места ЧП, люди получили очень серьёзные травмы.