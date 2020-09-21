Остановила стена. Лайф публикует фото с перекрёстка, где рэпер протаранил трёх человек на тротуаре

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Три пешехода пострадали в центре Москвы, где на пересечении Померанцева переулка и улицы Остоженки рэпер на "инфинити" допустил аварию и вылетел на тротуар.
На кадрах Лайфа видно, что три человека лежат прямо на асфальте. Прохожие в ожидании медиков подложили им под головы сумки, очевидно, призывая не шевелиться. Когда скорая помощь прибывает, пострадавших укладывают на носилки. Судя по кадрам с места ЧП, люди получили очень серьёзные травмы.
За рулём протаранившего людей Infiniti был певец Эллей. Он рассказал Лайфу, как произошло ДТПМузыкант тоже пострадал.
Сам момент аварии попал на видео. Камера сняла, что белый кроссовер под управлением Эллея двигался на высокой скорости. После удара водитель не справился с управлением.