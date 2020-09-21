Суд решил отправить Федосееву-Шукшину на психиатрическую экспертизу

В Троицком районном суде Москвы состоялось первое заседание по иску Лидии Федосеевой-Шукшиной к мужу Бари Алибасову. Супруги пытаются прояснить странные обстоятельства передачи квартиры актрисы музыкальному продюсеру. Об итогах слушания сообщил Лайфу адвокат Алибасова Олег Сухов.
В ходе первого заседания суд приобщил предоставленную продюсером видеозапись, на которой Федосеева-Шукшина подписывает договор дарения. На суде выступили сама актриса и несколько свидетелей.
— Суд отложил судебное заседание для назначения психолого-психиатрической экспертизы в отношении Федосеевой-Шукшиной на предмет того, могла ли она заблуждаться, что заключала договор дарения или оформляла завещание, — рассказал Сухов.
"Страшный манипулятор". Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала об отношениях матери с АлибасовымОна уверяет, что у пары не было никаких сексуальных отношений.
Напомним, между супругами возник конфликт по поводу квартиры актрисы в Новой Москве. Алибасов внезапно переписал подаренную женой жилплощадь на своего помощника Сергея Моцаря, а актриса решила вернуть себе заветные квадратные метры. Троицкий суд наложил арест на спорную квартиру и запретил любые операции с ней.