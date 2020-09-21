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Пострадавшей пассажиркой Infiniti рэпера Эллея оказалась популярная тиктокерша

Откровенные видео Ангелины в социальной сети смотрят сотни тысяч человек.

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Одной из пострадавших в результате ДТП с участием рэпера Эллея (Эльмин Гулиев) в Москве оказалась популярная тиктокерша. У девушки более 247 тысяч подписчиков в соцсети. Как стало известно Лайфу, в момент аварии Ангелина находилась в Infiniti с музыкантом.

@sv_angie

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У девушки много совместных видео с Эллеем. Судя по кадрам, пару связывают романтические отношения. Информация о том, в каком состоянии сейчас находится пострадавшая, уточняется.

За 200 метров до ДТП на Остоженке певец Эллей ещё раз промчал на "красный, переходящий в зелёный"

По данным Дептранса, именно музыкант спровоцировал страшную аварию.

Напомним, на улице Остоженке легковой автомобиль Infiniti протаранил трёх человек на тротуаре. Момент аварии попал на видео. Обошлось без жертв, но три человека пострадали: у них травмы позвоночника и головы, переломы рёбер, ног и таза, женщине оторвало лодыжку.


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