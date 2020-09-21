Пострадавшей пассажиркой Infiniti рэпера Эллея оказалась популярная тиктокерша

Одной из пострадавших в результате ДТП с участием рэпера Эллея (Эльмин Гулиев) в Москве оказалась популярная тиктокерша. У девушки более 247 тысяч подписчиков в соцсети. Как стало известно Лайфу, в момент аварии Ангелина находилась в Infiniti с музыкантом.

У девушки много совместных видео с Эллеем. Судя по кадрам, пару связывают романтические отношения. Информация о том, в каком состоянии сейчас находится пострадавшая, уточняется.