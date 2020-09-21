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Таран пешеходов на "зеленеющий красный". Лайф подсчитал, какую скорость успел набрать рэпер на Infinity

Для прохожих его лихачества закончились травмами позвоночника и переломами.

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Начинающий рэпер Эльмин Гулиев, также известный как Эллей, перед аварией в центре Москвы успел набрать на своём "инфинити" скорость 110 километров в час. Об этом свидетельствует запись с камер видеонаблюдения.

На записи видно, как певец проезжает мимо сквера у Московского государственного лингвистического университета за три секунды. Зная, что длина сквера составляет примерно 90 метров, можно вычислить среднюю скорость Infinity — 30 метров в секунду, или 110 километров в час. Это при том, что там действует ограничение скорости в 60 километров в час.

Остановила стена. Лайф публикует фото с перекрёстка, где рэпер протаранил трёх человек на тротуаре

Судя по этим снимкам, прохожие получили очень серьёзные травмы.

Напомним, ДТП в центре Москвы произошло сегодня днём. На улице Остоженке белый Infinity протаранил чёрный седан и трёх пешеходов. За 200 метров до аварии он прибавил скорость и проехал на "красный, переходящий в зелёный" сигнал светофора.

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