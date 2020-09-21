Таран пешеходов на "зеленеющий красный". Лайф подсчитал, какую скорость успел набрать рэпер на Infinity

Начинающий рэпер Эльмин Гулиев, также известный как Эллей, перед аварией в центре Москвы успел набрать на своём "инфинити" скорость 110 километров в час. Об этом свидетельствует запись с камер видеонаблюдения.

На записи видно, как певец проезжает мимо сквера у Московского государственного лингвистического университета за три секунды. Зная, что длина сквера составляет примерно 90 метров, можно вычислить среднюю скорость Infinity — 30 метров в секунду, или 110 километров в час. Это при том, что там действует ограничение скорости в 60 километров в час.