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"Надо быть скромнее". Онищенко раскритиковал цену на новый препарат от коронавируса

Люди из группы риска не смогут позволить себе покупку этого лекарства, считает депутат.

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Фото © Сергей Савостьянов / ТАСС

Российское лекарство от коронавируса "Арепливир", выпущенное на рынок по цене 12 тысяч рублей, стоит дорого. Так считает бывший руководитель Роспотребнадзора, врач-эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Препарат является повторением — лучшим или худшим, но повторением уже существующих веществ, и сказать, что он изобретён изначально, нельзя. Конечно, скромнее надо быть нашим производителям, — заявил депутат телеканалу "360".

Цена в 12 тысяч не помеха. Покупатели мигом смели с полок аптек новое лекарство от коронавируса

Появился препарат пока только в одной торговой сети. Остальные пока даже не знают, когда начнут им торговать.

Экс-глава Роспотребнадзора подчеркнул, что создатели лекарства не могут назначать высокую цену до того, как докажут людям эффективность своего препарата. По его мнению, компания "Промомед" должна была сначала убедить людей в необходимости "Арепливира", а уже потом повышать стоимость своего товара.

Также депутат напомнил, что в зону риска по коронавирусной инфекции в первую очередь входят пенсионеры, которые не могут позволить себе потратить 12 тысяч рублей на одно лекарство.

Ранее высокую стоимость препарата объяснил эксперт фармрынка Николай Беспалов.

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