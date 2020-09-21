"Надо быть скромнее". Онищенко раскритиковал цену на новый препарат от коронавируса

Российское лекарство от коронавируса "Арепливир", выпущенное на рынок по цене 12 тысяч рублей, стоит дорого. Так считает бывший руководитель Роспотребнадзора, врач-эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

— Препарат является повторением — лучшим или худшим, но повторением уже существующих веществ, и сказать, что он изобретён изначально, нельзя. Конечно, скромнее надо быть нашим производителям, — заявил депутат телеканалу "360".

Экс-глава Роспотребнадзора подчеркнул, что создатели лекарства не могут назначать высокую цену до того, как докажут людям эффективность своего препарата. По его мнению, компания "Промомед" должна была сначала убедить людей в необходимости "Арепливира", а уже потом повышать стоимость своего товара.

Также депутат напомнил, что в зону риска по коронавирусной инфекции в первую очередь входят пенсионеры, которые не могут позволить себе потратить 12 тысяч рублей на одно лекарство.