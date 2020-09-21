Эксперт объяснил дороговизну нового лекарства от коронавируса и напомнил о побочных эффектах

Высокая стоимость лекарства против коронавируса "Арепливир" обусловлена затратностью его производства и большим спросом, объяснил в беседе с Лайфом эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.

— Меня цена не удивляет. У нас в стране на протяжении длительного времени разрушено было всё производство фармсубстанций, фармацевтического сырья. По сути, чтобы вот этот препарат производить, компания самостоятельно синтезирует сырьё. Конечно, этот процесс не может быть дешёвым. Вся эта сырьевая база, она опять-таки импортозависима с точки зрения полупродуктов, катализаторов, оборудования, — сказал эксперт.

По мнению Беспалова, из-за дороговизны позволить себе этот препарат сможет очень ограниченное количество потребителей. Он считает, что обеспечением населения "Арепливиром" должно заняться государство, поскольку коронавирус является серьёзной проблемой и с точки зрения системы здравоохранения, и с точки зрения экономики.

Собеседник Лайфа также напомнил о побочных эффектах препарата. В частности, согласно результатам исследований, он вызывает обратимые нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы и нарушает обмен азота в организме. Беспалов заключил, что препарат сравнительно новый и не полностью изучен.