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Грифоны и собор. Юная создательница "живых картин" показала новую работу о Петербурге

Лиза трудилась над огромным полотном с главными достопримечательностями Северной столицы около двух недель.

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Фото © Instagram / elisabeth_anisimow

Известная 13-летняя художница Елизавета Анисимова, прославившаяся своими "живыми картинами", завершает работу над новым творением — чёрно-белым полотном "Волшебство Санкт-Петербурга". На картине о родном городе юное дарование изобразило грифонов с Банковского моста и Исаакиевский собор, пишет газета "Петербургский дневник".

Фото © Instagram / elisabeth_anisimow

Фото © Instagram / elisabeth_anisimow

Лиза рассказала изданию, что в детстве она гуляла по этим историческим местам Северной столицы вместе с бабушкой. Художница работала над огромной картиной с главными достопримечательностями Петербурга около двух недель. Она смастерила к чёрно-белому полотну оранжевый костюмчик с бумажным париком и яркими туфельками. Образ Лиза дополнила огромным бумажным карандашом в тон.

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Работа над произведением начнётся сразу после школьных каникул.

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