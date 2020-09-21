Грифоны и собор. Юная создательница "живых картин" показала новую работу о Петербурге

Известная 13-летняя художница Елизавета Анисимова, прославившаяся своими "живыми картинами", завершает работу над новым творением — чёрно-белым полотном "Волшебство Санкт-Петербурга". На картине о родном городе юное дарование изобразило грифонов с Банковского моста и Исаакиевский собор, пишет газета "Петербургский дневник".
Фото © Instagram / elisabeth_anisimow
Лиза рассказала изданию, что в детстве она гуляла по этим историческим местам Северной столицы вместе с бабушкой. Художница работала над огромной картиной с главными достопримечательностями Петербурга около двух недель. Она смастерила к чёрно-белому полотну оранжевый костюмчик с бумажным париком и яркими туфельками. Образ Лиза дополнила огромным бумажным карандашом в тон.
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