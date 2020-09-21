Читал стихи сына. Опубликовано видео с последним выступлением ведущего "Русского лото"

Бессменный ведущий "Русского лото" Михаил Борисов за несколько дней до смерти выступал в Казани. 16 сентября он прочитал стихи своего сына на телевизионном молодёжном фестивале эстрадного искусства "Созвездие". Строки посвящены работе генерального продюсера фестиваля Дмитрия Туманова.

В тот же день ранее артист провёл лекцию в Казанском государственном институте культуры. Мероприятие шло около двух часов, во время него несколько студентов выходили на сцену для мастер-класса, всего пять человек. Как узнал Лайф, в зал из-за коронавирусных ограничений впустили всего около 50 человек. На входе замеряли температуру, все были в масках, перчатках. Сидели на дистанции, как и положено.

Студенты сказали, что не контактировали с Борисовым. Когда они поднимались на сцену, телеведущий сидел поодаль. С ним никто не фотографировался, групповой совместной фотографии тоже не делали.

Михаил Борисов приезжал в Казань со своей соведущей Иридой Хусаиновой, там его сопровождал организатор фестиваля "Созвездие-Йолдызлык" Дмитрий Туманов.