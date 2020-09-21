Читал стихи сына. Опубликовано видео с последним выступлением ведущего "Русского лото"

Бессменный ведущий "Русского лото" Михаил Борисов за несколько дней до смерти выступал в Казани. 16 сентября он прочитал стихи своего сына на телевизионном молодёжном фестивале эстрадного искусства "Созвездие". Строки посвящены работе генерального продюсера фестиваля Дмитрия Туманова.
В тот же день ранее артист провёл лекцию в Казанском государственном институте культуры. Мероприятие шло около двух часов, во время него несколько студентов выходили на сцену для мастер-класса, всего пять человек. Как узнал Лайф, в зал из-за коронавирусных ограничений впустили всего около 50 человек. На входе замеряли температуру, все были в масках, перчатках. Сидели на дистанции, как и положено.
Собирался в больницу в понедельник. Лайф узнал, что предшествовало смерти ведущего "Русского лото"Артиста удалось убедить поехать в больницу только после прибытия второй бригады скорой.
Студенты сказали, что не контактировали с Борисовым. Когда они поднимались на сцену, телеведущий сидел поодаль. С ним никто не фотографировался, групповой совместной фотографии тоже не делали.
Михаил Борисов приезжал в Казань со своей соведущей Иридой Хусаиновой, там его сопровождал организатор фестиваля "Созвездие-Йолдызлык" Дмитрий Туманов.
Напомним, бессменному ведущему "Русского лото" стало плохо прямо во время съёмок телепередачи 19 сентября. Во время первого визита бригады скорой помощи на площадку он от госпитализации отказался, а во второй раз медики уже настояли на поездке в больницу. К вечеру Михаила ввели в состояние медикаментозной комы, однако, несмотря на усилия врачей, он скончался. Родственники предполагают, что артист был давно болен, но не обращался к врачам из-за плотного рабочего графика. Церемония прощания с телеведущим состоится 23 сентября на Большой сцене Театрального института имени Щукина, похороны запланированы на Востряковском кладбище.