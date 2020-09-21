"Пол ходил ходуном, выли собаки". Жителей Иркутска напугало мощное землетрясение

- Стены тряслись, пол ходил ходуном, стекла звенели, скрипела и шаталась мебель, люстры качались, падали вещи, выли и метались собаки... Аквариум на столе чуть не расплескался. Думаю, не меньше 5 баллов, а возможно больше, - поделилась пользовательница сети "ВКонтакте" Екатерина Кондратьева.

Иркутяне отмечают, что спустя несколько минут произошёл второй и третий толчок. В местных группах люди интересуются у соседей, всё ли хорошо, не было ли жертв. Официальных данных о разрушениях пока не поступало.