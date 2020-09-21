Путин наградил российских медиков за борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин наградил отечественных врачей за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. Ломоносова Армаис Камалов удостоился ордена Александра Невского, а звание заслуженного врача Российской Федерации получила заведующая отделом возраст-ассоциированных заболеваний Медицинского научно-образовательного центра МГУ Яна Орлова.

Кроме того, главный врач Якутской республиканской офтальмологической больницы Иван Луцкан награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Кроме того, семь врачей получили орден Пирогова, а девятерых медиков наградили медалями Луки Крымского.