Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Путин наградил российских медиков за борьбу с коронавирусом

В частности, ордена Александра Невского был удостоен руководитель Медицинского научно-образовательного центра МГУ.

69
Post cover

Фото © ТАСС / EPA / SERGEI CHIRIKOV

Президент России Владимир Путин наградил отечественных врачей за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. Ломоносова Армаис Камалов удостоился ордена Александра Невского, а звание заслуженного врача Российской Федерации получила заведующая отделом возраст-ассоциированных заболеваний Медицинского научно-образовательного центра МГУ Яна Орлова.

Кроме того, главный врач Якутской республиканской офтальмологической больницы Иван Луцкан награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Стимулирующие выплаты медикам продлили на сентябрь

Ожидается, что их пролонгируют и для социальных работников.

Кроме того, семь врачей получили орден Пирогова, а девятерых медиков наградили медалями Луки Крымского.

Ранее в Центре Гамалеи рассказали о странности распространения коронавируса в России.

Выбор редакции