Названы самые "бессонные" города России

Москва, Пермь и Владивосток составили тройку городов России с наибольшим количеством жителей, страдающих от бессонницы. Об этом свидетельствуют данные исследования агентства Zoom Market.

Также в первую десятку попали Екатеринбург, Казань, Омск, Краснодар, Самара, Санкт-Петербург и Челябинск.

Всего же проблемы со сном есть у 23% жителей страны. Из них у 74% сложности с засыпанием, 12% респондентов отметили нехватку сна, а 6% опрошенных пожаловались на неглубокий и прерывистый сон.

Кроме того, в исследовании попытались проанализировать причины плохого сна. Выяснилось, что 71% человек связывают их со стрессами и внутренними переживаниями, 17% испытывают проблемы с внешними факторами, например шоссе под окнами или беспокойными соседями, у 10% нестабильный сон из-за неправильного образа жизни, а на проблемы со здоровьем указали лишь 2% респондентов.

Всего в опросе приняло участие 2640 россиян.