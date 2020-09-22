Зеленский обвинил Россию в попытке разделить мир на сферы влияния

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в попытках возвращения мира к разделению по сферам влияния. Об этом он заявил в видеообращении по случаю 75-летия Генеральной Ассамблеи ООН, которое транслировалось на YouTube-канале организации.

Лидер Незалежной отметил, что основание ООН стало символом того, что человечество выучило трагические уроки Второй мировой войны. Однако "оккупация Крыма" и "военная агрессия России в Донбассе", по его мнению, показывают, что этот урок выучен. Зеленский добавил, что "война" идёт не только на территории Украины, а во всей Европе.

— И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире, — сказал глава Украины.