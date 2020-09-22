Скончался актёр, сыгравший психопата в фильме о Джеймсе Бонде

В Париже скончался франко-британский актёр Майкл Лонсдейл, сыгравший психопата Хьюго Дракса в фильме о Джеймсе Бонде "Лунный гонщик" (1979 год). Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на агента артиста Оливье Луазо.

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Помимо роли в части Бондианы Лонсдейл знаком зрителям по таким картинам, как "Имя розы", "Замороженный", "Агора", "Шум в сердце" и другим. В 2011 году он получил премию "Сезар" в номинации "Лучший актёр второго плана" за роль в фильме "О людях и богах". Стоит отметить, что одной из учителей Лонсдейла была француженка русского происхождения Татьяна Балашова.