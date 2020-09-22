Названы основные изменения в ОГЭ и ЕГЭ в 2021 году

Сразу по нескольким предметам в следующем году изменится единый государственный экзамен. Об основных нововведениях рассказала директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова.

— В ЕГЭ по обществознанию в 2021 году будут представлены принятые поправки к Конституции России, а в ОГЭ — задания с развёрнутым ответом на анализ визуальной информации, — приводит её слова "Парламентская газета".

Девятиклассники при сдаче экзамена по химии будут проводить реальный эксперимент. В ЕГЭ же его введение пока не планируется из-за сложности проведения для большого количества участников.

В экзамен по математике добавят задачи на расчёт строительных материалов для ремонта и обустройства дачного участка. Как отметила Решетникова, они будут несложными.

В заданиях ЕГЭ по истории появятся новые форматы для сочинений — на основе исторических процессов и личностей. В итоговую аттестацию для девятых классов планируется добавить три новых задания с кратким ответом по всеобщей истории.

А вот ЕГЭ по информатике в следующем году полностью пройдёт в компьютерном формате.