Названы основные изменения в ОГЭ и ЕГЭ в 2021 году

Сразу по нескольким предметам в следующем году изменится единый государственный экзамен. Об основных нововведениях рассказала директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова.
— В ЕГЭ по обществознанию в 2021 году будут представлены принятые поправки к Конституции России, а в ОГЭ — задания с развёрнутым ответом на анализ визуальной информации, — приводит её слова "Парламентская газета".
Девятиклассники при сдаче экзамена по химии будут проводить реальный эксперимент. В ЕГЭ же его введение пока не планируется из-за сложности проведения для большого количества участников.
ЕГЭ по иностранному языку оставили необязательнымЕсть опасения, что некоторые ученики могут его просто не сдать.
В экзамен по математике добавят задачи на расчёт строительных материалов для ремонта и обустройства дачного участка. Как отметила Решетникова, они будут несложными.
В заданиях ЕГЭ по истории появятся новые форматы для сочинений — на основе исторических процессов и личностей. В итоговую аттестацию для девятых классов планируется добавить три новых задания с кратким ответом по всеобщей истории.
А вот ЕГЭ по информатике в следующем году полностью пройдёт в компьютерном формате.
Ранее Минпросвещения опубликовало проект о минимальных баллах ЕГЭ для поступления в 2021–2022 учебном году.