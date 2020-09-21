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Рекрутер рассказала, когда и как правильно просить о повышении зарплаты

Важно тщательно подготовиться к серьёзному разговору, отметила эксперт.

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Чтобы получить прибавку к зарплате, нужно выбрать правильный момент и верные слова для работодателя. Об этом рассказала генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова.

Эксперт пояснила, что в конце года многие фирмы формируют бюджет, поэтому важно позаботиться о вопросах прибавки пораньше, желательно осенью, когда процесс только идёт.

Работодатель повышает зарплаты, когда кандидат готов взять на себя дополнительный объём работы. К этому разговору надо подготовиться. Надо подумать о проделанной работе и о той, которую человек готов предлагать, отметила Долякова в интервью радио Sputnik.

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Наиболее требовательными в этом вопросе оказались женщины.

Она также напомнила, что шантажировать руководителя не следует, так как это первый шаг к увольнению. Эксперт посоветовала не говорить начальнику, что у сотрудника есть более выгодные предложения от других компаний.

Работодатель уже будет в голове понимать, что это нелояльный сотрудник, будет искать ему замену, — заключила рекрутер.

Ранее стало известно, в каких сферах работники больше всего довольны зарплатой.

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