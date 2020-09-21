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"Дал обещание выиграть ради неё". Друг Конора Макгрегора намекнул на романтические отношения с певицей Зарой

Артистка в комментариях оставила сердечко и выложила фото с нежными объятиями.

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Ирландский боец MMA русского происхождения Артём Лобов намекнул на романтические отношения с певицей Зарой. В "Инстаграме" он опубликовал совместную фотографию с артисткой в момент прощания на вокзале.

Ничто не может сломить бойца, когда дал обещание выиграть ради неё, — написал Лобов на русском и английском языках под фото трогательного прощания пары.

Сама Зара также в "Инстаграме" выложила снимок, на котором они с Лобовым нежно обнимаются. Судя по геометке, фото сделано в Нью-Йорке.

Свой следующий поединок Лобов проведёт 12 декабря во французском Марселе: в рамках австралийского промоушена Arena Fight Championship он подерётся с французом Ильесом Джируном.

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Впрочем, зла на них певица не держит.

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