"Дал обещание выиграть ради неё". Друг Конора Макгрегора намекнул на романтические отношения с певицей Зарой

Ирландский боец MMA русского происхождения Артём Лобов намекнул на романтические отношения с певицей Зарой. В "Инстаграме" он опубликовал совместную фотографию с артисткой в момент прощания на вокзале.

— Ничто не может сломить бойца, когда дал обещание выиграть ради неё, — написал Лобов на русском и английском языках под фото трогательного прощания пары.

Сама Зара также в "Инстаграме" выложила снимок, на котором они с Лобовым нежно обнимаются. Судя по геометке, фото сделано в Нью-Йорке.

Свой следующий поединок Лобов проведёт 12 декабря во французском Марселе: в рамках австралийского промоушена Arena Fight Championship он подерётся с французом Ильесом Джируном.