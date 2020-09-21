"Понаставили капельниц". В Тюменской области беременная потеряла ребёнка, попав в больницу с подозрением на аппендицит

Жительница города Ишима Тюменской области потеряла ребёнка, обратившись в местную больницу с жалобами на боли в животе. Изначально врачи заподозрили у неё аппендицит.
Юлия рассказала, что сама приехала в приёмное отделение, оттуда её направили в роддом, куда затем и госпитализировали.
- Я легла, мне понаставили капельниц и к утру боль прошла, меня нечего не беспокоило и я уже собиралась домой, но меня повели на УЗИ и потом вот начали говорить, что ребёнок жить не будет, - поделилась женщина в беседе с URA.RU.
Придавили, а потом закопали в коляске. Лайф узнал подробности гибели младенца, тайно похороненного матерью30-летняя женщина под покровом ночи вывезла тело сына на кладбище.
Врачи сказали, что ребёнок родится инвалидом, хотя осмотры ранее не выявляли никаких патологий. Юлия подчеркнула, что медики ввели ей препараты, вызывающие преждевременные роды, без её ведома. Потом ей с трудом удалось добиться выдачи тела новорождённого.
Женщина намерена жаловаться на халатность докторов, сейчас она в соцсетях ищет других пострадавших от действий сотрудников роддома. По её словам, об этом учреждении давно ходит дурная слава.
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