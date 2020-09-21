"Понаставили капельниц". В Тюменской области беременная потеряла ребёнка, попав в больницу с подозрением на аппендицит

Жительница города Ишима Тюменской области потеряла ребёнка, обратившись в местную больницу с жалобами на боли в животе. Изначально врачи заподозрили у неё аппендицит.

Юлия рассказала, что сама приехала в приёмное отделение, оттуда её направили в роддом, куда затем и госпитализировали.

- Я легла, мне понаставили капельниц и к утру боль прошла, меня нечего не беспокоило и я уже собиралась домой, но меня повели на УЗИ и потом вот начали говорить, что ребёнок жить не будет, - поделилась женщина в беседе с URA.RU.

Врачи сказали, что ребёнок родится инвалидом, хотя осмотры ранее не выявляли никаких патологий. Юлия подчеркнула, что медики ввели ей препараты, вызывающие преждевременные роды, без её ведома. Потом ей с трудом удалось добиться выдачи тела новорождённого.

Женщина намерена жаловаться на халатность докторов, сейчас она в соцсетях ищет других пострадавших от действий сотрудников роддома. По её словам, об этом учреждении давно ходит дурная слава.