Минцифры предложило запретить скрывать имя сайта в Сети

В рамках борьбы с запрещённым контентом Минцифры предложило запретить использование протоколов шифрования, которые позволяют скрывать имена сайтов и обходить блокировку. Это следует из законопроекта федерального закона, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

— Запрещается использование на территории Российской Федерации протоколов шифрования, позволяющих скрыть имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта в сети "Интернет", за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, — говорится в документе.

Отмечается, что речь идёт о маскирующих протоколах TLS 1.3, ESNI, DoH (DNS поверх HTTPS), DoT (DNS поверх TLS). По словам авторов инициативы, использование этих шифров снижает эффективность существующих систем фильтрации и затрудняет выявление страниц, на которых размещена запрещённая в России информация.