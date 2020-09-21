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Минцифры предложило запретить скрывать имя сайта в Сети

Использование шифров, по словам авторов инициативы, затрудняет выявление запрещённой в России информации.

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Фото © Pixabay

В рамках борьбы с запрещённым контентом Минцифры предложило запретить использование протоколов шифрования, которые позволяют скрывать имена сайтов и обходить блокировку. Это следует из законопроекта федерального закона, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Запрещается использование на территории Российской Федерации протоколов шифрования, позволяющих скрыть имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта в сети "Интернет", за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, — говорится в документе.

Отмечается, что речь идёт о маскирующих протоколах TLS 1.3, ESNI, DoH (DNS поверх HTTPS), DoT (DNS поверх TLS). По словам авторов инициативы, использование этих шифров снижает эффективность существующих систем фильтрации и затрудняет выявление страниц, на которых размещена запрещённая в России информация.

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