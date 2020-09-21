Минцифры предложило запретить скрывать имя сайта в Сети

В рамках борьбы с запрещённым контентом Минцифры предложило запретить использование протоколов шифрования, которые позволяют скрывать имена сайтов и обходить блокировку. Это следует из законопроекта федерального закона, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
— Запрещается использование на территории Российской Федерации протоколов шифрования, позволяющих скрыть имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта в сети "Интернет", за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, — говорится в документе.
Отмечается, что речь идёт о маскирующих протоколах TLS 1.3, ESNI, DoH (DNS поверх HTTPS), DoT (DNS поверх TLS). По словам авторов инициативы, использование этих шифров снижает эффективность существующих систем фильтрации и затрудняет выявление страниц, на которых размещена запрещённая в России информация.
Эксперт объяснил, почему режим инкогнито не обезопасит при посещении нежелательных сайтовЭта функция подходит при использовании чужого или общественного ПК.
Ранее IT-эксперт при Госдуме предостерёг от использования VPN для защиты от хакеров.
Лента новостей
"Понаставили капельниц". В Тюменской области беременная потеряла ребёнка, попав в больницу с подозрением на аппендицит
сегодня в 23:14
В Керченском проливе обнаружено боевое судно XIX века — видео
сегодня в 22:53
Под Пензой водитель бензовоза под наркотиками устроил гонки с полицией — видео
сегодня в 22:46