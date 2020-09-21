Ушедший в монастырь российский актёр погиб в ДТП под Владимиром

Актёр Дмитрий Жулин погиб в ДТП во Владимирской области. Об этом сообщает Mash.
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43-летний артист, находясь за рулём автомобиля Renault Duster, столкнулся с автобусом, двигавшимся по маршруту Гусь-Хрустальный — Колпь.
По данным издания "Подъём", инцидент произошёл около девяти утра 21 сентября. Отмечается, что ДТП случилось по вине Жулина: он не предоставил преимущество водителю маршрутного автобуса.
Жулин с 1997 по 2005 год работал в Малом театре. Также он был ведущим телевизионной лотереи "Спортлото "6 из 49". Больше всего зрителям он известен по роли Алексея Казарина в сериале "Александровский сад". В 2009 году после съёмок сериала "Охота на Берию" Жулин ушёл в монастырь и стал послушником, однако позднее вернулся в профессию.
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