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Ушедший в монастырь российский актёр погиб в ДТП под Владимиром

Ему было 43 года.

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Дмитрий Жулин. Фото © ruskino.ru

Актёр Дмитрий Жулин погиб в ДТП во Владимирской области. Об этом сообщает Mash.

Видео © Mash

43-летний артист, находясь за рулём автомобиля Renault Duster, столкнулся с автобусом, двигавшимся по маршруту Гусь-Хрустальный — Колпь.

По данным издания "Подъём", инцидент произошёл около девяти утра 21 сентября. Отмечается, что ДТП случилось по вине Жулина: он не предоставил преимущество водителю маршрутного автобуса.

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Накануне его на скорой увезли со съёмочной площадки.

Жулин с 1997 по 2005 год работал в Малом театре. Также он был ведущим телевизионной лотереи "Спортлото "6 из 49". Больше всего зрителям он известен по роли Алексея Казарина в сериале "Александровский сад". В 2009 году после съёмок сериала "Охота на Берию" Жулин ушёл в монастырь и стал послушником, однако позднее вернулся в профессию.

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