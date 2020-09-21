Ушедший в монастырь российский актёр погиб в ДТП под Владимиром

Жулин с 1997 по 2005 год работал в Малом театре. Также он был ведущим телевизионной лотереи "Спортлото "6 из 49". Больше всего зрителям он известен по роли Алексея Казарина в сериале "Александровский сад". В 2009 году после съёмок сериала "Охота на Берию" Жулин ушёл в монастырь и стал послушником, однако позднее вернулся в профессию.