"Всё вырубилось, света нет". Жители Приангарья рассказали, как пережили землетрясение — видео

Жители Иркутска и соседних районов рассказали о том, как они пережили землетрясение, заставшее их глубокой ночью.

В соцсетях пользователи публикуют видео из квартир, где качались люстры, падали и разбивались вещи, звенела посуда в шкафах. Многие признаются, что почувствовав толчки хотели выбежать на улицу хоть раздетыми, как можно скорее, было очень страшно.

- Вся Слюдянка вышла, всё вырубилось. Слава богу, все живы. Все вышли, машины ездят, света нет. Мы все одетые, в одеяле. Никакой сирены, никакого оповещения нет. В общем, я очень боюсь подниматься на свой четвёртый этаж. Все стоят на улицах в основном, у кого машины есть, поехали по дачам, - поделилась пользовательница "Инстаграма" из города Слюдянка Иркутской области.

На кадрах из соцсетей видно, как люди с детьми выходят из подъездов и ждут возле домов, пока стихия успокоится.

- Соседи все повылазили, кто в чём выходил. Бабушка одна испугалась сильно. Толчок был такой сильный, что он поднял вообще всех людей, кто спал, - рассказала жительница Шелехова, пригорода Иркутска.

Один из иркутян глядя на видео, как в домах разбились хрупкие вещи, пошутил, что ему страшно утром идти в свой магазин посуды,

Пользователи соцсетей из других регионов поддержали переживших землетрясение, люди публикуют сообщения с вопросами, как дела в городе и выражают надежду, что всё позади, и подземные толчки больше не повторятся.

Тем временем Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН опубликовал схему интенсивности минувшего землетрясения. Наиболее сильные толчки, магнитудой 6-7 баллов, как раз ощутили жители Слюдянки, ведь эпицентр располагался всего в 31 километре от населённого пункта. Сам город находится в 110 км от Иркутска.

Фото © Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН