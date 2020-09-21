"Всё вырубилось, света нет". Жители Приангарья рассказали, как пережили землетрясение — видео

Видео © Instagram/ darkiral/ anufrieva.gala/ arkady_starodubtsev/ svodka_shelekhov
Жители Иркутска и соседних районов рассказали о том, как они пережили землетрясение, заставшее их глубокой ночью.
В соцсетях пользователи публикуют видео из квартир, где качались люстры, падали и разбивались вещи, звенела посуда в шкафах. Многие признаются, что почувствовав толчки хотели выбежать на улицу хоть раздетыми, как можно скорее, было очень страшно.
"Пол ходил ходуном, выли собаки". Жителей Иркутска напугало мощное землетрясениеОфициальных данных о разрушениях пока не поступало.
- Вся Слюдянка вышла, всё вырубилось. Слава богу, все живы. Все вышли, машины ездят, света нет. Мы все одетые, в одеяле. Никакой сирены, никакого оповещения нет. В общем, я очень боюсь подниматься на свой четвёртый этаж. Все стоят на улицах в основном, у кого машины есть, поехали по дачам, - поделилась пользовательница "Инстаграма" из города Слюдянка Иркутской области.
На кадрах из соцсетей видно, как люди с детьми выходят из подъездов и ждут возле домов, пока стихия успокоится.
- Соседи все повылазили, кто в чём выходил. Бабушка одна испугалась сильно. Толчок был такой сильный, что он поднял вообще всех людей, кто спал, - рассказала жительница Шелехова, пригорода Иркутска.
Один из иркутян глядя на видео, как в домах разбились хрупкие вещи, пошутил, что ему страшно утром идти в свой магазин посуды,
Пользователи соцсетей из других регионов поддержали переживших землетрясение, люди публикуют сообщения с вопросами, как дела в городе и выражают надежду, что всё позади, и подземные толчки больше не повторятся.
Тем временем Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН опубликовал схему интенсивности минувшего землетрясения. Наиболее сильные толчки, магнитудой 6-7 баллов, как раз ощутили жители Слюдянки, ведь эпицентр располагался всего в 31 километре от населённого пункта. Сам город находится в 110 км от Иркутска.
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