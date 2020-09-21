В Кирове три тиктокерши использовали Вечный огонь для съёмки странного "ритуала" — видео

Видео © VK / "Место происшествия. Киров"

В Кирове три несовершеннолетние девушки использовали мемориал Вечного огня как площадку съёмки ролика для приложения TikTok. Видеозапись инцидента опубликована в сообществе "Место происшествия. Киров" в социальной сети "ВКонтакте".

Сначала две девушки сложили ладони вместе, а затем стали поворачиваться на камеру в разных позах. При этом они стояли на мемориале.

Прокуратура Кировской области организовала проверку по данному факту, сообщается на сайте ведомства.

— Органами прокуратуры организована проверка информации, размещённой в сети Интернет, о совершении несовершеннолетними антиобщественных действий у мемориального комплекса "Вечный огонь" в городе Кирове, — сказано в сообщении.

По результатам проверки будет дана оценка действиям виновных лиц.