В Кирове три тиктокерши использовали Вечный огонь для съёмки странного "ритуала" — видео

Видео © VK / "Место происшествия. Киров"
В Кирове три несовершеннолетние девушки использовали мемориал Вечного огня как площадку съёмки ролика для приложения TikTok. Видеозапись инцидента опубликована в сообществе "Место происшествия. Киров" в социальной сети "ВКонтакте".
Сначала две девушки сложили ладони вместе, а затем стали поворачиваться на камеру в разных позах. При этом они стояли на мемориале.
Прокуратура Кировской области организовала проверку по данному факту, сообщается на сайте ведомства.
— Органами прокуратуры организована проверка информации, размещённой в сети Интернет, о совершении несовершеннолетними антиобщественных действий у мемориального комплекса "Вечный огонь" в городе Кирове, — сказано в сообщении.
По результатам проверки будет дана оценка действиям виновных лиц.
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