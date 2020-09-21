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Автор дизайна "Делориана" из "Назад в будущее" и корабля из "Чужого" умер в свой день рождения

Причиной смерти стала деменция.

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Фото © Twitter / TheSpaceshipper

Художник Рон Кобб, создавший дизайн автомобиля "Делориан" из фильма "Назад в будущее" и космического корабля "Ностромо" из "Чужого", скончался в Сиднее в возрасте 83 лет, сообщает издание The Hollywood Reporter.

О смерти художника рассказала его 48-летняя супруга Робин Лав. Он умер от деменции в свой собственный день рождения.

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В 2004 году бизнесмен получил российскую награду — орден Дружбы.

В 60-х годах Кобб прославился своими политическими карикатурами, которые опубликовали более 80 газет и журналов по всему миру. Позже он начал работать в киноиндустрии, где принял участие в создании таких фильмов, как "Звёздные войны", "Конан-варвар", "Вспомнить всё" и других.

Ранее Лайф сообщал о смерти российского актёра Владимира Чуприкова. Он запомнился зрителям по своим ролям в сериалах "Папины дочки" и "Метод".

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