Автор дизайна "Делориана" из "Назад в будущее" и корабля из "Чужого" умер в свой день рождения

Художник Рон Кобб, создавший дизайн автомобиля "Делориан" из фильма "Назад в будущее" и космического корабля "Ностромо" из "Чужого", скончался в Сиднее в возрасте 83 лет, сообщает издание The Hollywood Reporter.

О смерти художника рассказала его 48-летняя супруга Робин Лав. Он умер от деменции в свой собственный день рождения.

В 60-х годах Кобб прославился своими политическими карикатурами, которые опубликовали более 80 газет и журналов по всему миру. Позже он начал работать в киноиндустрии, где принял участие в создании таких фильмов, как "Звёздные войны", "Конан-варвар", "Вспомнить всё" и других.