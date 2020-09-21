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В Иркутске ввели режим повышенной готовности после землетрясения

Эпицентр находился в 84 километрах от города.

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Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

В Иркутске после землетрясения введён режим повышенной готовности. О соответствующем поручении мэра города Руслана Болотова сообщается на сайте администрации.

Дежурные службы Иркутска начали сбор информации о последствиях подземных толчков. Жертв и разрушений не выявлено, объекты коммунальной инфраструктуры работают в штатном режиме.

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Официальных данных о разрушениях пока не поступало.

Напомним, землетрясение магнитудой 5,3 балла произошло в районе озера Байкал. Его эпицентр находился в 84 км к юго-западу от Иркутска и в 12 км от рабочего посёлка Култук Слюдянского района. Всего толчки ощущались на территории 12 районов.

Ранее мощное землетрясение произошло в Мексике. Его магнитуда составила 7,4 балла.

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