Apple выпустит мини-модель нового iPhone

Вышли новые Apple Watch и iPad. К каким старым моделям стоит приглядеться? Прошлогодние модели устройств Apple, как правило, дешевеют на 100 долларов после выхода новых. Это шанс сэкономить и купить гаджет "яблочного" бренда, не переплачивая за последнюю модель. Самое время изучить старые устройства и сравнить с новинками.