Apple выпустит мини-модель нового iPhone

Компания Apple выпустит мини-версию iPhone 12. Такую информацию в "Твиттере" предоставил известный инсайдер L0vetodream.
12mini— 有没有搞措 (@L0vetodream) September 21, 2020
12
12 Pro
12 Pro Max
По его данным, модель будет иметь экран 5,4 дюйма и выйдет в двух вариантах, на 128 и 256 Гб.
Вышли новые Apple Watch и iPad. К каким старым моделям стоит приглядеться?Прошлогодние модели устройств Apple, как правило, дешевеют на 100 долларов после выхода новых. Это шанс сэкономить и купить гаджет "яблочного" бренда, не переплачивая за последнюю модель. Самое время изучить старые устройства и сравнить с новинками.
Официальной даты презентации ещё нет, однако поклонники "яблочных" смартфонов ожидают её уже совсем скоро. Wylsacom Media называет две даты — 6 или 13 октября. Также портал публикует кадр с презентации Apple Watch 6, SE и iPad Air, на котором стоит дата 30 сентября.
Фото © Wylsa.com
Напомним, очередная презентация Apple в России состоялась 15 сентября. Долгожданный iPhone 12 там не показали, однако пользователей заинтересовали Apple Watch Series 6 и Watch SE. Цена на смарт-часы стартует от 36 990 рублей, а на бюджетную версию SE — от 24 тысяч.