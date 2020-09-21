Брянский вице-губернатор ушёл в отставку из-за аварии с участием сына

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил, что вице-губернатор Александр Резунов подал в отставку после ДТП с участием его сына. Об этом пишет "Подъём".

— Я считаю, что человек, который был вице-губернатором, поступил морально правильно, учитывая, что он честно исполнял свои обязанности, он многое сделал для области. Но в этой ситуации, когда сын попал в ДТП, он просто взял и ушёл с работы, чтобы убрать все эти пересуды — что будет помогать [сыну], будет давить. Хотя на кого он может давить, непонятно, — рассказал глава региона.

Авария с участием сына вице-губернатора Александра Резунова Максима произошла 18 сентября в Брянске. Молодой человек врезался в две машины, в результате чего погиб 35-летний мужчина.

Как отмечают очевидцы ДТП, Резунов-младший был сильно пьян. Он отказался проходить медосвидетельствование. Суд уже лишил молодого человека прав и оштрафовал на 30 тысяч рублей. Сегодня против него возбудили уголовное дело.