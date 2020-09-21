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В МИД РФ назвали ультиматумом предлагаемую США сделку по ДСНВ

Москва не может разговаривать в таком ключе, отметили в ведомстве.

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Фото © ТАСС / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Thomas Gooley / Released

Заявление спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли о "новых условиях" для продления Договора СНВ-III, которые Вашингтон намерен предложить Москве, являются ультимативным приёмом. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Это всё ультимативные приёмы, которые уменьшают шансы заключения какой-либо договорённости, — цитирует Рябкова ТАСС.

По словам дипломата, Москва в таком ключе разговаривать не может. Рябков отметил, что Россия не боится возможных новых санкций США за оружейные сделки с Ираном. Они не повлияют на позицию РФ, подчеркнул замглавы.

Спецпредставитель США заявил о возможном заключении договора СНВ-3 с Россией

По мнению американского дипломата, появление такого договора могло стать методом давления на "являющийся срочной угрозой" Китай.

Напомним, ранее Биллингсли заявил, что у Вашингтона есть возможность выдвинуть новые условия продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). По его словам, это произойдёт в случае, если РФ не примет предложение до выборов президента Соединённых Штатов.

Договор СНВ-III был подписан США и Россией в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предполагает взаимное сокращение уже развёрнутых ядерных арсеналов. Его действие заканчивается 5 февраля 2021 года. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить соглашение, однако Штаты не готовы сделать это.

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