В МИД РФ назвали ультиматумом предлагаемую США сделку по ДСНВ

Заявление спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли о "новых условиях" для продления Договора СНВ-III, которые Вашингтон намерен предложить Москве, являются ультимативным приёмом. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
— Это всё ультимативные приёмы, которые уменьшают шансы заключения какой-либо договорённости, — цитирует Рябкова ТАСС.
По словам дипломата, Москва в таком ключе разговаривать не может. Рябков отметил, что Россия не боится возможных новых санкций США за оружейные сделки с Ираном. Они не повлияют на позицию РФ, подчеркнул замглавы.
Спецпредставитель США заявил о возможном заключении договора СНВ-3 с РоссиейПо мнению американского дипломата, появление такого договора могло стать методом давления на "являющийся срочной угрозой" Китай.
Напомним, ранее Биллингсли заявил, что у Вашингтона есть возможность выдвинуть новые условия продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). По его словам, это произойдёт в случае, если РФ не примет предложение до выборов президента Соединённых Штатов.
Договор СНВ-III был подписан США и Россией в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предполагает взаимное сокращение уже развёрнутых ядерных арсеналов. Его действие заканчивается 5 февраля 2021 года. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить соглашение, однако Штаты не готовы сделать это.