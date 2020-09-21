В МИД РФ назвали ультиматумом предлагаемую США сделку по ДСНВ

Заявление спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли о "новых условиях" для продления Договора СНВ-III, которые Вашингтон намерен предложить Москве, являются ультимативным приёмом. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

— Это всё ультимативные приёмы, которые уменьшают шансы заключения какой-либо договорённости, — цитирует Рябкова ТАСС.

По словам дипломата, Москва в таком ключе разговаривать не может. Рябков отметил, что Россия не боится возможных новых санкций США за оружейные сделки с Ираном. Они не повлияют на позицию РФ, подчеркнул замглавы.

Напомним, ранее Биллингсли заявил, что у Вашингтона есть возможность выдвинуть новые условия продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). По его словам, это произойдёт в случае, если РФ не примет предложение до выборов президента Соединённых Штатов.