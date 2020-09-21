"За большой вклад в развитие отечественной культуры". Путин наградил Михаила Боярского орденом Почёта

Президент России Владимир Путин наградил актёра Михаила Боярского орденом Почёта за вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

— За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Почёта Боярского Михаила Сергеевича — артиста Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры "Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета", — говорится в тексте документа.

Боярский известен зрителям по фильмам "Д' Артаньян и три мушкетёра", "Собака на сене", "Старший сын" и многим другим. Помимо актёрской деятельности, артист занимается и музыкальной — он исполнил знаменитые песни "Зеленоглазое такси", "Ланфрен-ланфра", "Констанция" и ещё около сотни композиций.

Почётную награду — орден Александра Невского также получил артист Александринского театра Николай Мартон, сыгравший в том числе в популярных сериалах "Убойная сила", "Бандитский Петербург" и "Улицы разбитых фонарей".

Кроме того, Путин наградил орденом Александра Невского и недавно учреждёнными орденом Пирогова и медалью Луки Крымского врачей и медсестёр "за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга".