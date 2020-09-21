"Ладу" выбросило в кювет, кабана разорвало". В Тюменской области четыре человека разбились из-за дикого зверя

Страшная авария произошла 21 сентября в Тюменской области. Четыре человека, в том числе маленький ребёнок, погибли из-за дикого кабана, сообщает управление ГИБДД по региону.

На 141-м километре федеральной автодороги Курган — Тюмень столкнулись автомобили Mitsubishi и Lada. Четверо пассажиров отечественной легковушки скончались на месте. Водитель иномарки был доставлен в больницу с различными травмами.

— По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу, пытаясь избежать наезда на дикого кабана. От удара "Ладу" выбросило в кювет, кабана разорвало, — сообщил заместитель начальника УГИБДД по Тюменской области Олег Толстиков с места происшествия.

Отмечается, что в аварии погибли 22-летний водитель "Лады" и трое его пассажиров — женщина 45 лет, её дочка четырёх лет и мужчина 43 лет. Они ехали попутчиками сервиса BlaBlaCar из Тюмени в Курган, откуда ночью должны были отправиться в один из южных регионов.

Движение по трассе не ограничивалось. Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.